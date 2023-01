Woerdense dacht dat buurvrouw haar ongeboren kind wat wilde aandoen en stak haar: geen straf maar tbs

Hier worden de meeste misdrijven gepleegd in het Groene Hart

De criminaliteit in het Groene Hart is vorig jaar heel licht gedaald, maar bij de gemeenten zijn flinke verschillen. De gemeente met de meeste misdrijven is Alphen, gevolgd door Gouda. In beide gemeenten is het aantal woninginbraken wel afgenomen, terwijl cybercrime in vrijwel alle gemeenten in het Groene Hart toeneemt.

18 januari