Woerdense familie verdiende miljoenen met drugslab

Najaarstri­a­th­lon Bodegraven moet uitwijken naar zwembad De Kuil vanwege lage waterstan­den

De Najaarstriathlon Bodegraven leidt voor de tweede keer in vier jaar tijd onder een te lage waterstand in Nederland. De Oude Rijn mag op 4 september niet gebruikt worden vanwege een tijdelijke verordening van de Stichtse Rijnlanden in verband met de huidige lage waterstanden.

26 augustus