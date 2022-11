Woerdense kunstenaar Jan Vermaat, die de Canadese vlag veranderde, overleden

De bekende Woerdense beeldhouwer en schilder Jan Vermaat is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was ook de oprichter van de Kunstkring Woerden. Hij is ook de man die de Canadese vlag veranderde.

Vermaat was internationaal bekend, vooral als beeldhouwer. Zijn bronzen beelden staan in Frankrijk, Italië en Portugal. Bij veel Woerdenaren is de kunstenaar een bekende verschijning gebleven, hoewel hij over de hele wereld werkte en vijftien jaar lang in Friesland woonde. Maar Woerden bleef zijn thuis.

Op hoge leeftijd is hij zich meer gaan toeleggen op de schilderkunst. ,,Ik ben zo op mijn tachtigste alsnog aan een nieuwe carrière begonnen’', vertelde Vermaat in 2019 in een interview in AD Groene Hart. Hij kampte een groot deel van zijn leven met longproblemen. ,,Ik wil doorgaan, want ik heb er veel lol in, maar de longen zijn mijn zwakke plek", zei hij in hetzelfde interview.

Canada

Vermaat werd geboren in Maasland, als achtste en laatste kind van een kleermaker. Zijn vader vindt werk bij het kledingdepot van Defensie, dat in het Kasteel van Woerden is gevestigd. Als hij drie maanden oud is gaat het gezin op de Kruittorenweg 10 in Woerden wonen.

In 1964 vertrekt hij voor onbepaalde tijd naar Toronto, Canada. Vermaat gaat werken voor een bedrijf dat kleding ontwerpt, maar krijgt ook een opdracht voor het ontwerp van de nieuwe Canadese vlag. Vermaat verandert iets aan het steeltje van The Maple Leaf, dat ook in het uiteindelijke ontwerp wordt overgenomen.

Groot netwerk

In 1966 komt hij terug naar Woerden, en krijgt hij van de gemeente een atelier. In 1969 leert hij zijn toekomstige echtgenote Tonny Rasing kennen, en ze gaan aan de Rijnkade 38-I wonen. Hier krijgen ze drie kinderen, twee zonen en een dochter.

Hij had een groot netwerk, was kundig en op een prettige manier ook eigenwijs, zegt voorzitter Theo Aarsen van de Kunstkring, die hem sinds 2017 goed heeft gekend. Aarsen heeft onder meer een boek over Vermaat geschreven. ,,Hij was erg gehecht aan zijn werken", weet Aarsen: ,,Bij een verzorgingshuis in Driebergen herinner ik me dat bewoners er de fontein uit hadden gesloopt omdat zij ‘s nachts zo vaak naar het toilet moesten. Oh, daar kan ik zo pissig over worden, zei Jan toen.”

