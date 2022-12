Woerdense sportverenigingen halen 60.000 euro binnen met Grote Clubactie

Sportclubs bezorgd over torenhoge energieprijzen: ‘Er is nog geld in kas, maar dit moet niet te lang duren’

Energieprijzen rijzen de pan uit, inflatie is op een ongekende hoogte en alles wordt duurder. Ook voor verenigingen, aldus de Nationale Grote Clubactie. De jaarlijkse actie maakt het voor clubs mogelijk om ook in deze dure tijden extraatjes te blijven organiseren voor hun leden. Zo kunnen verenigingen nieuw materiaal aanschaffen, vrijwilligersdagen organiseren en nog veel meer. Uit liefde voor de club hebben mensen zich meer dan bereid getoond om een steentje bij te dragen.

Algemeen Directeur Frank Molkenboer: ,,Prachtig dat mensen ook in deze tijden bereid zijn om ‘hun cluppie’ te steunen. Dit is een geweldig gebaar naar het verenigingsleven en al hun vrijwilligers.”

Wie in Woerden of elders loten heeft gekocht, weet volgende week of hij of zij in de prijzen is gevallen.