Woerdense Vakantieweek treft maatregelen vanwege hitte: ‘Het is serieus, dus wij zijn erop voorbereid’

Van den Eynden is al drie jaar in functie, net als voorzitter Hester Korver, maar als gevolg van corona is dit de eerste keer dat ze vol aan de bak mag. En dat kan dus niet met een standaard draaiboek. Vanwege de voorspelde hitte is er vanaf de openingsdag komende zaterdag een hitteplan van kracht. ,,Natuurlijk willen we een gezellige en veilige Woerdense Vakantieweek. Dat kan volgens ons met de maatregelen die we treffen’’, zegt ze.