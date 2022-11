Wonen in rijksmonument? Dit ‘grachtenpand zonder gracht’ van Yvonne en Marius staat te koop

Zwarte Piet nog niet in de ban in Woerden: ‘Verande­ring kost tijd’

Bijna de helft van de ‘pieten’ die zaterdag met St. Nicolaas in Woerden arriveren, is zwart geschminkt. In de Woerdense dorpen zijn alleen roetveegpieten, maar in de stad dus niet. ,,Verandering kost tijd’’, zegt het Sinterklaascomité.

10 november