Woningen half jaar gesloten na vondst drugslab en crystal meth

Burgemeester Victor Molkenboer zegt er samen met de politie alles aan te doen om drugshandel en -productie tegen te gaan. ,,Dit soort criminele activiteiten staan een veilige samenleving in de weg. Gelukkig hebben we als gemeente met sluiting een krachtig middel in handen om de rust in de buurt te laten terugkeren.”

Drugscriminaliteit is een vorm van ondermijnende criminaliteit. In dit geval leidde een alerte melding via Meld Misdaad Anoniem over personen die een grote hoeveelheid caustic soda kochten, tot verder onderzoek door de politie. Dit middel voor het ontstoppen van de afvoer of gootsteen, wordt ook gebruikt voor de productie van drugs.