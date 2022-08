Woningen ontruimd vanwege gaslek in Vinkeveen

Dick van Dijk is de grootste voetballer die Gouda ooit voort­bracht, vindt jeugd­vriend Ad: 'We waren als broers’

Voor zijn boezemvriend Ad van Maaren (76) uit Waddinxveen is Dick van Dijk de grootste voetballer in het 750-jarig bestaan van Gouda. ,,Zijn belangrijkste doelpunten waren inkoppers”, zegt hij over de Goudse goalgetter die deze zomer een kwart eeuw geleden plotseling overleed.

26 augustus