Woon je in Woerden? Dan ben je in 2023 meer kwijt aan lokale belastingen: ‘Flinke lastenverzwaring’

interview Nestor Jaap van der Does (80) verlaat na 28 jaar de raad: ‘Het is een merknaam geworden’

De jaren gaan tellen, zegt de 80-jarige Jaap van der Does. Hij stapt op 1 november na 28 jaar uit de gemeenteraad. De voormalige politieman belichaamt zo’n beetje alles wat Woerdens is. Van der Does, van LijstvanderDoes, is de man van de ‘praktische politiek'.

