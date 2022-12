Woonark raakt lek

Een woonboot aan de Herenweg in Vinkeveen is maandagmiddag lek geraakt en dreigde te zinken. De brandweer was aanwezig om het water in de woonark leeg te pompen. Het is niet bekend waardoor de woonboot lek is geraakt en of de bewoners aanwezig waren. Er is geen ambulance opgeroepen voor het incident. Aan de Herenweg in Vinkeveen liggen meerdere woonarken.