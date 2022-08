Woonwijk afgesloten om mogelijk explosief: EOD doet onderzoek met speciale robot

Coronapa­tiën­ten verminde­ren, zomervakan­tie is begonnen, maar nog altijd druk in St. Antonius

Het aantal coronapatiënten in het St. Antonius Ziekenhuis is afgelopen week afgenomen. Er liggen nog elf mensen met corona in het ziekenhuis, een week eerder waren het er nog 28. Toch is het niet rustig.

29 juli