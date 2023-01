Worden windmolens in Woerden geldmachines voor inwoners? Zo kunnen bewoners ervan profiteren

NAPRATEN Gert Kruys: ‘Booth heeft snelheid, overzicht en het vuur in zijn ogen. Hij is de volgende diamant’

Voormalig profvoetballer Gert Kruys is behalve analist voor radio M ook supporter van FC Utrecht. Hij was zaterdagavond in Alkmaar live getuige van het knotsgekke duel met AZ, dat in 5-5 eindigde. ,,Over deze heroïsche wedstrijd praten we over een paar jaar nog.”

12:15