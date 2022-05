Yolan Koster (70) stopt helemaal als wethouder

Na tien jaar wethouder te zijn geweest in achtereenvolgens Woerden, Bergen (NH) en Montfoort, stopt Yolan Koster definitief als wethouder. ,,Ik ga in de ruststand.’’

Nou ja, stilzitten is er niet bij, erkent de Harmelense. ,,Ik heb geen geraniums, dus daar kan ik ook niet achter gaan zitten, haha. Ik heb nog van alles om handen. Ik ben geregistreerd mentor voor mensen die wilsonbekwaam zijn, nog voorzitter van de raad van advies van het College voor de Rechten van de Mens en commissaris bij een woningcorporatie (Mozaïek Wonen in Gouda, red.). Ik heb nog voldoende om handen.’’

Hoewel dat laatste er voorlopig even niet in zit. ,,Tien dagen geleden ben ik gevallen, heb daar een zware hersenschudding en een gebroken hand aan overgehouden. Dus het is even stilzitten. Ik kan geen boek lezen, geen tv kijken.’’

Het stoppen als wethouder kost haar geen moeite, zegt ze. ,,Ik ben inmiddels 70 en als wethouder maak je tropenjaren. Dat ga ik merken, zeker omdat ik een lichamelijke beperking heb. Het is tijd. Ik heb het altijd een interessante baan gevonden, maar ook zwaar. Je moet toch 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar staan. En je doet het nooit goed.’’

Kenniscentrum

En als er dan over een of twee jaar een gemeente waar een wethouder opstapt toch naar Yolan Koster (politieke kleur GroenLinks) belt? ,,Zeg nooit nooit, maar het ligt niet in de lijn der verwachtingen.’’

In 2012 werd ze voor het eerst wethouder, in Woerden waartoe haar woonplaats Harmelen behoort. Voor die tijd was ze directeur van het Kenniscentrum CrossOver in Nieuwegein, dat jongeren met een beperking helpt een volwaardige plek te veroveren in de samenleving.

In de drie gemeenten waar ze wethouder is geweest (naast Woerden Bergen en Montfoort) heeft ze altijd het sociale domein als portefeuille gehad. ,,Daar zit mijn kennis, mijn expertise. Daar ligt mijn hart. Drie verschillende gemeenten, met verschillende opgaven. Steeds boeiend.’’

