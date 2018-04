YouTube- en It Takes 2-ster Dionne heeft veel moeten overwinnen

even vragen aan Informateur Woerden: 'Onverstandig als ik iets zeg over de gesprekken'

6 april 'De gesprekken verlopen goed en wij liggen mooi op schema.' Dat zegt Martijn Vroom (CDA), die als informateur de mogelijkheden verkent van een nieuw Woerdens college. Vroom is een door de wol geverfde politicus. Hij is in het dagelijks leven burgemeester van Krimpen aan den IJssel. Eerder was hij wethouder in Waddinxveen en raadslid in gemeenten buiten het Groene Hart.