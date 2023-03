'Ze gaan allemaal kwispelend weg': bij Lisa zitten honden en katten in de kappers'stoel'

indebuurt.nlStandaard kapperspraatjes hoor je in de salon van Lisa Graafland niet. In plaats daarvan klinkt er geblaf, gemiauw en het zwiepen van kwispelende staarten. Begin 2023 opende de Zegveldse trimsalon Woopy: ‘Ik knuffel tijdens mijn werk heel veel, wie kan dat nu zeggen?’

“Ik heb altijd gewerkt in een dierenkliniek, maar ik vond het lastig om al het leed van de dieren te zien. Nu maak ik ook dieren beter, maar dan op een andere manier!”

Katten in de klit

In haar trimsalon in Zegveld knipt, kapt en wast ze honden en katten. “Je hond of kat laten trimmen is geen luxe, maar noodzaak. Zeker bij dieren met langere haren. Katten kunnen zelfs pijn krijgen als er klitten in hun vacht komen.”

Naast dat het de dieren helpt, heeft Lisa veel plezier met haar klanten op pootjes. “Ik vind het leuk om dieren mooier te maken. Ze komen met een rommelige vacht binnen en verlaten de trimsalon met een nette glimmende vacht.” En in het geval van honden, wandelen ze vaak ook kwispelend de deur uit. “Veel honden vinden het leuk die aandacht. Ik knuffel tijdens mijn werk heel veel, wie kan dat nu zeggen?”

Ontploffing

Veel honden die ze op haar kaptafel krijgt zijn langharige honden zoals labradoodles, maar ook kleine boomer hondjes. “Sommigen ontploffen bijna van hun haar als ze binnen komen”, zegt Lisa met een lach. “Dan kunnen ze wel een scheerbeurt gebruiken. Vooral tijdens de rui is het fijn voor de dieren om zich te laten trimmen. Die losse haren kunnen in de vacht vast gaan zitten. De vacht wordt dof, het kan gaan klitten en er blijft veel stof tussen de haren zitten. Dat is niet prettig.”

Typische kapperspraatjes zitten er voor Lisa niet in. “Nou, soms zou ik wel willen dat ze konden praten. Je merkt dat ze ergens last van hebben, maar ze kunnen het niet zeggen. Dan moet ik er toch zelf achter komen.” Handig zou het ook zijn als ze daadwerkelijk luisteren als Lisa haar klanten vraagt stil te blijven zitten. “Dat zou beter werken, maar ik krijg er knuffels voor terug.”

Woopy

Haar trimsalon heeft ze vernoemd naar één van haar twee katten. “Woopy is mijn rescue kat met drie poten. Ik heb haar meegenomen uit de dierenkliniek nadat haar eigenaar haar niet meer wilde. Mijn andere kat is een langhaar.” De langharige kat is vaak de pineut als Lisa iets nieuws wil uitproberen. “Als ik een nieuwe schaar heb kan ik die eerst op haar testen, maar dat doe ik niet vaak.”

“Katten moet je eigenlijk alleen knippen als ze zichzelf om medische redenen niet meer schoon kunnen houden.” Dat ze honden en katten trimt is vrij uniek. “Je kunt beide dieren niet op dezelfde dag doen. Als katten honden ruiken, dan is er paniek. Dus ik plan speciale dagen in voor katten.”

TikTok trend

Soms komen baasjes met een speciaal verzoek voor een model. “Mensen zeggen dan ‘doe maar lekker kort’. Dat doe ik niet altijd. Bij langharige honden met een dubbele vacht (golden retrievers en huskies) kan dat niet. Het hangt af van het hondenras welk model ik knip.” Ze hoopt dat TikTok-trends waarbij honden als zebra worden geverfd niet haar salon halen. “Dat doe ik niet. De verf is niet schadelijk maar ik vind het niet nodig, het is echt iets Amerikaans.”

Lisa is heel bij met haar trimsalon. “Ik vind dit superleuk werk om te doen. Wat dat betreft ben ik echt een dierenmens. Ik ben liever onder de dieren dan continu onder de mensen. Het werkt rustgevend. Veel dieren zijn heel liefdevol en puur en ze zijn altijd in voor knuffels en kusjes!”

