Zet je maar schrap! De komende zomer wordt het veel omrijden in Woerden en dit is waarom

Aantal UFO-waarnemin­gen blijft sinds de lockdowns hoger dan voorheen, ook Woerden ziet stijging

Tijdens de coronapandemie hadden we volop tijd en gelegenheid om in de lucht te staren en dat leverde een piek in het aantal UFO-waarnemingen op. Maar wat blijkt: nu de pandemie voorbij is, blijven onbekende vliegende objecten ons bezighouden. Het aantal binnengekomen waarnemingen was in 2021 weliswaar wat lager dan in 2020, maar ligt nog altijd boven het niveau van voor de coronacrisis. Woerden gaat met die trend mee.

11:32