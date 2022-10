Zeventig jaar nadat inbrekers agent Adriaan doodschoten, is hij nog niet vergeten: ‘Liefde eindigt nooit’

Snel op zoek naar een baan? In deze branche staan ze te springen om personeel

Het aantal werkzoekenden in Holland Rijnland is in september nagenoeg stabiel gebleven. Wie snel aan de slag wil, moet een baan zoeken die helpt ons land te verduurzamen. De arbeidsmarkt voor deze klimaatberoepen is ‘zeer krap’.

20 oktober