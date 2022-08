Zijn trapliften wel veilig genoeg? ‘Het is belangrijk dat bewoners mobiel kunnen blijven in hun eigen huis’

Trapliften in woningen die niet goed zijn aangebracht. Een reportage in het consumentenprogramma Max Meldpunt (Omroep Max) is voor de PvdA/GroenLinks in De Ronde Venen aanleiding te weten te komen hoe het is gesteld met die voorziening in de eigen gemeente.