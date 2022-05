Zijn zonnevelden en windmolens niet schadelijk voor plant en dier? ‘Energieboswachter’ waakt daarvoor

Eíndelijk kan het weer! Carnavals­op­tocht is terug: ‘We houden wel van een feestje’

Werken aan de carnavalskar in mei? Ze zijn in Reeuwijk zeker een beetje van de leg! Maar niets is minder waar: omdat het feest afgelopen winter niet doorging, halen ze het nu in. Ook Oudewater viert vrolijk mee. Andere carnavalsverenigingen houden echter vast aan de wintertraditie.

27 mei