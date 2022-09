Zin in avontuurlijke wandeling? Hier krijg je riet in je haren en gras in je sokken

Aan de wandel Dit waterpara­dijs lijkt net zo ver als Ethiopië, maar ligt toch pal naast de A12

Of je het nu drinkt, er in springt of er omheen loopt, water is iets waar niemand zonder kan. Zeker niet als het zo warm is als in de afgelopen periode. Wij togen naar Reeuwijk voor een verkoelende wandeling tussen het klotsende water van de Reeuwijkse Plassen.

