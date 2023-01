Zo zagen de stations en spoorlijnen in het Groene Hart eruit vóór de Tweede Wereldoorlog

Anouk (17) snapt niets van mensen die altijd chagrijnig zijn: ‘Ik denk dan: die gaat een zware dag hebben’

Een van haar goede voornemens is om meer uit haar dagen te halen. Anouk de Kamper kan zich namelijk helemaal verliezen in spannende series als The Walking Dead of een goed Engelstalig boek. ,,Ik wil meer gaan doen en minder binnen zitten.”

