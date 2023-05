Zoek je huurwoning in regio Woerden? Dan moet je 10 jaar wachten (maar er zijn oplossingen)

column Voor de vijfde keer een kaaskoning: zijn er geen vrouwelij­ke boegbeel­den voor onze Woerdense kaas?

Zaterdag kleurde Woerden geel. De eerste Nederlandse Graskaasdag vond plaats in ons eigen Woerden. Het was een drukte van jewelste in het Stadshart. Dit zou landelijk wel eens een heel bekende dag kunnen worden. Kom naar Woerden, dé kaasstad van Nederland.