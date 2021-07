Zoekactie naar vermiste duiker in Vinkeveense Plassen gestaakt, man (66) uit Den Haag niet gevonden

Woensdagmorgen werd ook nog gezocht. ‘Ondanks grote inzet van hulpdiensten is de man niet gevonden’, twittert de gemeente De Ronde Venen woensdagmorgen. ,,We hebben alles ingezet wat we konden inzetten en het hele gebied is uitgekamd", zegt een politiewoordvoerster.

De zandeilanden 4 en 5 zijn vanaf 12.00 uur weer toegankelijk voor publiek. De politie roept recreanten op dat als zij iets zien dat met de vermissing te maken kan hebben, zij de politie bellen.

De duiker wordt sinds zaterdag vermist. De man is bij zandeiland 4, een populaire duikstek, vermoedelijk het water ingegaan. Op de parkeerplaats bij het eiland werd zaterdag diens auto aangetroffen. Of hij alleen aan het duiken was, is onduidelijk.

Sonarboten

Sinds zaterdag zocht de politie met duikers en sonarboten naar de duiker. In verband met het politieonderzoek hadden agenten het gebied delen van de zaterdag en voor een groot deel van de zondag afgezet met linten.

Maandag kreeg de politie hulp van duikers van Defensie. Maandagavond heeft ook een politiehelikopter boven de plassen gevlogen in de hoop iets aan te treffen.

Overzichtelijk

Cees den Toom van duikcentrum Scuba-Academie in Vinkeveen zei eerder tegen het AD dat het een overzichtelijke en afgebakende duikstek is. ,,Met een trappetje het water in en objecten waarin je niet eenvoudig verstrikt raakt. Het is er veilig voor een duiker van elk niveau.”

Een stek als deze heb je niet zomaar uitgekamd. ,,Een zoekteam gaat met twee, vier of zelfs met maar één duiker het water in. Dan is het helemaal een klein gebied dat je kunt doorzoeken. Je gebied is driedimensionaal, want je hebt variaties in diepte.”

