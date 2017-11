Zoektocht naar dader van doodgeschoten zwanenpaartje

De zoektocht naar de dader die de dood van het zwanenkoppeltje uit Waverveen en de verwonding van een derde zwaan op zijn geweten heeft, gaat onverminderd voort. Dierenambulance De Ronde is op zoek naar getuigen van dit incident dat zich daar afgelopen weekend aan de Tienboerenweg heeft afgespeeld, laat voorzitter Miriam Bosman van de Dierenambulance vandaag weten. Het gedode zwanenkoppeltje is voor onderzoek naar de afdeling Pathologie van het UMCU gebracht.

Volgens Miriam Bosman is het zwanenechtpaartje gericht door de kop geschoten. ,,De ene heeft een gaatje dwars door de kop en de ander door de nek. Je ziet echt een ingang en een uitgang. En de derde zwaan die het heeft overleefd, ook van een paartje, is in de kaaklijn geraakt'', zegt Bosman verontwaardigd.

Geen schijn van kans

De voorzitter van de Dierenambulance schetst dat het gedode zwanenkoppeltje mogelijk geen schijn van kans heeft gehad om aan hun belager te ontkomen: ,,Volgens collega' s die de dieren zondagochtend hebben gevonden, lijkt het alsof ze in hun slaap zijn verrast en toen zijn doodgeschoten. Het ziet eruit alsof ze van dichtbij de kogel hebben gekregen'', verzucht de voorzitter van de Dierenambulance.

De gedode zwanen uit Waverveen zijn inmiddels voor onderzoek naar de afdeling Pathologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) gebracht. Daar wordt volgens Bosman onderzocht met welk kaliber kogel de vogels zijn omgebracht, en ook wanneer dat precies is geweest. Bosman: ,,Vermoedelijk zijn de zwanen in de nacht van zaterdag op zondag doodgeschoten.'' De uitslagen van het UMCU zijn volgens Bosman vermoedelijk over een week bekend.

Duister

Over de mogelijke dader(s) tast Bosman nog in het duister. ,,We snappen er niet heel veel van. Er zijn hier wel jagers met een vergunning om op zwanen te schieten. Maar die zouden de dieren hebben meegenomen en ze niet zo in het water hebben laten liggen. Er zijn ook mensen die zwanen eten. Wellicht zijn de zwanen om die reden afgeschoten en werd diegene die dat deed vervolgens gestoord bij zijn bezigheden.''

Bosman heeft nu haar hoop op getuigen gevestigd. Volgens haar is de plek waar de zwanen zaten, goed vanaf de openbare weg te zien. Ook is de plek vlakbij een drukke manege, schetst Bosman. ,,We hopen dat iemand daar iets heeft gezien.''