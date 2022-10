Zorgen om leerlingenvervoer: ook in Woerden een tekort aan chauffeurs?

Op deze vragen wil Inwonersbelangen graag antwoorden van de gemeente. Aanleiding is het feit dat volgens de oppositiepartij in buurgemeenten ‘signalen zijn afgegeven dat het leerlingenvervoer (doelgroepenvervoer) sinds de start van het schoolseizoen niet goed verloopt’. De vraag is of dit ook voor Woerden geldt.

Dit omdat er daar via sociale media vragen van ouders zijn binnengekomen over het leerlingenvervoer. Het zou niet goed gestart zijn dit jaar. Dat ligt aan het tekort aan chauffeurs wordt in algemene zin aangegeven. Inwonersbelangen wil weten of dit probleem in Woerden ook speelt. Als dat zo is, is dat ongewenst, meent de partij.