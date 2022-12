Zorgen over verkeer en ondernemers Barwoudswaarder na aanleg Rembrandtbrug

De Woerdense gemeenteraad maakt zich zorgen over met name de bevoorrading (laden en lossen) en de bereikbaarheid van de bedrijven en de veiligheid voor fietsers. Dat bleek donderdag tijdens een politieke avond over de inmiddels veelbesproken brug, bedoeld om de verkeersproblemen in Woerden-West op te lossen.

Een deel van de ondernemers op Barwoudswaarder vreest in de knel te komen, wanneer de veelbesproken Rembrandtbrug er komt, zo hebben zij de fracties tijdens een bezoek afgelopen zaterdag kenbaar gemaakt. De verkeersafwikkeling en de bevoorrading op het deels verouderde bedrijventerrein laten nu al te wensen over.

Wanneer over een paar jaar de nieuwe brug er ligt, nemen deze verkeersproblemen op Barwoudswaarder toe en worden de bedrijven moeilijk bereikbaar, vrezen de ondernemers.

Geen referendum

Om te voorkomen dat het dan uit de hand gaat lopen rond de Rembrandtbrug, willen de fracties vooraf in beeld hebben wat de gevolgen van de toekomstige situatie voor het verkeer zijn. Ze roepen het college hiertoe op in een amendement, dat ze komende woensdag bij de raadsvergadering gaan indienen.

In deze belangrijke raadsvergadering stemmen de fracties over het extra krediet van een kleine 10 miljoen euro dat nodig is om de Rembrandtbrug aan te leggen. De brug gaat geen 21 maar 31 miljoen kosten. De verwachting is dat een meerderheid van de gemeenteraad onder voorwaarden hiermee akkoord gaat.

Het voorstel van Inwonersbelangen om een referendum te houden over de brug, haalt geen meerderheid in de gemeenteraad. Of het verzoek om een second opinion voldoende steun krijgt, is nog onduidelijk. Volgens wethouder Arjan Noorthoek is dat nu nog niet nodig en leidt dat alleen maar tot uitstel.

