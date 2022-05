Zorgen over vrouwen die geen borstkankeronderzoek laten doen, omdat ze niet in Woerden terecht kunnen

Ongeveer drieduizend Woerdense vrouwen werden doorverwezen naar bijvoorbeeld Hoog Catharijne in Utrecht, Vianen of Maartensdijk. Voor een aantal van hen was dit letterlijk een brug te ver. ,,Wij krijgen te horen dat er vrouwen zijn die dit belangrijke onderzoek aan zich voorbij hebben laten gaan. Dat is zorgelijk”, zegt Jeanet de Mari van Inwonersbelangen: ,,Zo’n onderzoek moet in Woerden mogelijk zijn.”