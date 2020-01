Zorginstelling Woerden dreigt gehandicapt stel uit elkaar te halen: ‘Het is mensonterend’

Toen de bakker nog een dorp kon laten afbranden door een foutje: 150 jaar na grote brand in Bodegraven

14:25 Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat een grote brand het centrum van Bodegraven in de as legde. Foutje van bakker Mol, die was vergeten zijn oven goed uit te doen. De gevolgen waren catastrofaal: er vielen twee doden, meer dan 100 huizen gingen in vlammen op en 130 gezinnen raakten dakloos.