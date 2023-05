Zoveel elektrische voertuigen zijn er in Woerden

Simon filmt hoe vriend met 150 km/uur door de stad scheurt, maar gaat vrijuit voor poging doodslag op agenten

De 27-jarige Simon ter D., die samen met zijn voormalige vriend in oktober 2021 tijdens een wilde achtervolging in Woerden aan de politie probeerde te ontkomen, hoeft niet de cel in. De bijrijder is niet medeplichtig aan poging tot doodslag en bedreiging van agenten. Dat heeft de rechtbank beslist.