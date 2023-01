Zwaar vuurwerk gegooid naar hulpverleners en ME ingezet: zo verliep de jaarwisseling in de regio

OVERZICHTHulpdiensten in het Groene Hart hebben een drukke jaarwisseling achter de rug. De brandweer had in Gouda de handen vol aan het blussen van kleine brandjes. In Alphen is de mobiele eenheid (ME) ingezet en werd er zwaar vuurwerk gegooid naar hulpverleners. Een overzicht.

In Alphen werd er bij een gymzaal van een basisschool aan de Vliestroom vuurwerk door een raam naar binnen gegooid. Daarop brak een kleine brand uit. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over eventuele schade is niks bekend.



In het Rode Dorp moest de mobiele eenheid vannacht twee keer in actie komen. De eerste keer werd er in de Van Oldenbarneveltstraat een groot vreugdevuur op straat aangestoken. De politie kwam met meerdere wagens en arrestatiebusjes ter plaatse. De ME werd ingezet om een veilige werkruimte voor de brandweer te creëren. Volgens een getuige werd er met vuurwerk naar de ME gegooid. De gemeente heeft het afval opgeruimd.



Volledig scherm De ME werd ingezet in Alphen. © 112HM

Later keerde de ME weer terug in de straat nadat er schutting was gesloopt en er opnieuw vuur werd gesticht. Volgens omstanders is er niemand aangehouden. De Veiligheidsregio Hollands-Midden meldt der er in Alphen ‘een incident’ is geweest waarbij hulpverleners met zwaar vuurwerk zijn bekogeld. Het is niet duidelijk of dit bij de ME-inzet in het Rode Dorp was.

In totaal moest de brandweer tussen 22.00 en 05.00 uur acht keer uitrukken in de stad. Het gaat om acht meldingen van vooral container- en kleine afvalbranden. Er is één melding van een gebouwbrand gedaan. De politie had twintig jaarwisseling gerelateerde incidenten, blijkt uit het persbericht van de veiligheidsregio.

Volledig scherm De brandweer in actie in Woubrugge. © 112HM

In Woubrugge moest de brandweer in actie komen voor een brandend bankstel op straat. Het vuur woedde aan de Bateweg.

Explosie

In Gouda had de brandweer de handen vol aan kleine brandjes. Zo stond er een papiercontainer in brand aan de Burgemeester van Dijkesingel. Brandweerlieden hebben de ondergrondse container laten vollopen met water. Aan de Kannenburg stond een afvalberg in lichterlaaie. Hoewel de weg werd geblokkeerd door drie winkelwagentjes, had de brandweer het vuur snel geblust.

Volledig scherm Aan de Kannenburg in Gouda stond een afvalberg in brand. © 112HM

Bij een woning aan de Sparreweg in Gouda is vannacht vuurwerk door de brievenbus gegooid. De brandweer werd met spoed opgeroepen, maar hoefde geen brand te blussen. De woning werd geventileerd. In de Constantijn Huygensstraat stond een vuurton in brand. Naast de vuurton stond ook een scooter in lichterlaaie. Een traumahelikopter en een ambulance rukten na middernacht uit naar het Jaagpad. Wat er is gebeurd, is niet bekend. Een omstander meldt dat er een slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

In Gouderak was er een grote explosie op een aanlegsteiger in de IJssel nadat een vuurwerkbom tot ontploffing werd gebracht. Door de ontploffing brak er brand uit. De brandweer heeft een video gedeeld van de explosie.

De Veiligheidsregio Hollands Midden spreekt van een drukke nacht, die beheersbaar en zonder grote of bijzondere incidenten is verlopen. ,,In de aanloop naar de jaarwisseling hebben gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten zich op verschillende scenario’s voorbereid, waardoor zij de drukte goed aan konden. Op de meldkamer is extra personeel ingezet om het grote aantal meldingen dat altijd tijdens de jaarwisseling binnenkomt te kunnen verwerken.”

Door hulpverleners in de regio Hollands Midden is voor zover bekend geen aangifte gedaan tegen geweld of agressie, meldt de veiligheidsregio. ,,Over het algemeen hebben zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.”

Volledig scherm Vuurwerk in Woerden. © Egberts Media

In Woerden bleef het voor zover bekend rustig. Er klonk rond 24.00 uur wel veel geknal in de stad, maar serieuze inzet van de hulpdiensten lijkt er niet geweest te zijn. De Veiligheidsregio Utrecht heeft nog geen cijfers gemeld over de inzet van de brandweer in de regio Utrecht.

Druk in ziekenhuizen

Bij de huisartsenposten en drie ziekenhuizen in de regio Hollands Midden was er tussen tussen 22.00 en 05.00 uur een duidelijk verschil in drukte. In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en huisartsenpost De Limes was het rustiger dan vorig jaar.



Hoe anders was dat bij het Groene Hart Ziekenhuis, het Alrijne Ziekenhuis en Huisartsenpost Midden Holland. Daar was het ‘aanzienlijk drukker’ dan de afgelopen jaarwisseling. ,,Zo druk zelfs, dat, in overleg met het LUMC en het Groene Hart Ziekenhuis, de SEH van het Alrijne Ziekenhuis twee uur gesloten is geweest. Die sluiting is niet alleen aan de jaarwisseling toe te wijzen, er was een behoorlijke overloop vanuit de avonddienst die zorgde voor een verhoogde druk tijdens de nacht”, aldus de veiligheidsregio. Het is nog niet bekend hoe de situatie was in de ziekenhuizen in de regio Utrecht, zoals het St. Antonius Ziekenhuis.

Geen aangiften

Er zijn volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden geen meldingen binnengekomen van aangiften van fysiek geweld of agressie tegen zorgverleners. ,,Er was wel sprake van verbale agressie en geagiteerde patiënten vanwege lange wachttijden, maar aangifte werd niet noodzakelijk gevonden.”

Zo vaak moest de brandweer in jouw gemeente uitrukken Volledig scherm De brandweer blust een brand bij een container aan de Afrikalaan in Alphen. © 112HM De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft vanochtend bekendgemaakt hoe vaak de brandweer in jouw gemeente tussen 22.00 en 05.00 uur in actie moest komen. Ook zijn er cijfers hoe veel jaarwisseling gerelateerde incidenten de politie had. In Bodegraven-Reeuwijk kreeg de brandweer drie meldingen. Het gaat om container- en kleine (afval)branden. Vorig jaar lag het aantal uitrukken op dertien. De politie had dit jaar vier jaarwisseling gerelateerde incidenten. Tijdens oud en nieuw vorig jaar lag dit aantal op zes. In Gouda kreeg de brandweer 17 meldingen van vooral container- en kleine afvalbranden. In totaal zijn er twee meldingen van een voertuigbrand en twee meldingen van een gebouwbrand. Vorig jaar lag het aantal uitrukken op vier. De politie had dit jaar dertien jaarwisseling gerelateerde incidenten. Tijdens oud en nieuw vorig jaar lag dit aantal op zestien. In Kaag en Braassem kreeg de brandweer nul meldingen. Vorig jaar lag het aantal uitrukken in die gemeente op één. De politie had dit jaar één jaarwisseling gerelateerde incident. Tijdens oud en nieuw vorig jaar lag dit aantal op nul. In de Krimpenerwaard kreeg de brandweer zes meldingen. Het ging hierbij vooral om kleine (afval)branden. Een melding betrof een woningbrand. Een andere melding betrof een vuurwerkexplosie op een aanlegsteiger met brand tot gevolg. Vorig jaar lag het aantal uitrukken op twee. De politie had dit jaar één jaarwisseling gerelateerde incident. Tijdens oud en nieuw vorig jaar lag dit aantal op acht. In Nieuwkoop kreeg de brandweer twee meldingen: een voor een woningbrand en een voor een kleine afvalbrand. Vorig jaar lag het aantal uitrukken op drie. De politie had dit jaar nul jaarwisseling gerelateerde incidenten. Tijdens oud en nieuw vorig jaar lag dit aantal op vier. In Waddinxveen kreeg de brandweer drie meldingen. Het gaat om kleine (afval)branden. Vorig jaar lag het aantal uitrukken op twee. De politie had dit jaar vier jaarwisseling gerelateerde incidenten. Tijdens oud en nieuw vorig jaar lag dit aantal op zes. In Alphen kreeg de brandweer acht meldingen van vooral container- en kleine afvalbranden. Er is een melding van een gebouwbrand gedaan. Laat in de nacht heeft de brandweer met ondersteuning van de ME een grote buitenbrand geblust. De politie had dit jaar twintig jaarwisseling gerelateerde incidenten. Tijdens oud en nieuw vorig jaar lag dit aantal op 43.

