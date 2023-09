Statushou­ders zingen liedjes van Henny Vrienten, Diggy Dex en Saskia en Serge (en dit is waarom)

Statushouders die meezingen met een lied van Henny Vrienten (Het gaat niet over) Saskia & Serge (Zomer in Zeeland) en Diggy Dex (De Zon Op) of het sinterklaaslied Zie ginds komt de stoomboot? Ja echt, het gebeurt vanaf deze maandagavond in Het Klooster.