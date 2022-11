Zwarte Piet nog niet in de ban in Woerden: ‘Verandering kost tijd’

Bijna de helft van de ‘pieten’ die zaterdag met St. Nicolaas in Woerden arriveren, is zwart geschminkt. In de Woerdense dorpen zijn alleen roetveegpieten, maar in de stad dus niet. ,,Verandering kost tijd’’, zegt het Sinterklaascomité.

De gemeente wil er wel van af. De zwarte schmink is dit en ook volgend jaar nog toegestaan, daarna niet meer.

,,We hebben natuurlijk oog voor de maatschappelijke discussie over het uiterlijk van Piet’’, zegt de Woerdense organisatie, het Consulaat van Sinterklaas. ,,De verandering die we doormaken naar een hele intocht met roetveegpieten heeft tijd nodig. Die nemen we, om ervoor te zorgen dat het Sinterklaasfeest in Woerden voor iedereen een feest blijft.’’

Dat Woerden graag vasthoudt aan Zwarte Piet, is niet vreemd. Een paar jaar geleden al werd duidelijk dat de vrijwilligers die meedoen in die rol, willen vasthouden aan de traditie. Het argument was dat een roetveegpiet gemakkelijk herkenbaar kan zijn voor kinderen. Zij kunnen ineens hun lievelingsneef, -oom of -nicht herkennen in roetveegpiet.

Pieterbaas

Burgemeester Victor Molkenboer Is blij met de geleidelijke verandering van de kleur van pieterbaas. ,,De afgelopen jaren’’, zegt hij, ,,is steeds duidelijker geworden dat een roetveegpiet veel beter past bij een Sinterklaasfeest waar alle kinderen zich fijn en veilig bij voelen.’’

Waar in de stad nog wordt vastgehouden aan Zwarte Piet, is men in de dorpskernen al verder. Daar zijn zaterdag alleen roetveegpieten aanwezig. In Harmelen gebeurde dat vorig jaar voor het eerst. ,,Dat was een groot succes’’, zegt het organisatiecomité. ,,Voor de kinderen is het vooral belangrijk dat de intocht feestelijk is en dat er genoeg pepernoten zijn. Daar heb je geen Zwarte Pieten voor nodig.’’

In Kamerik is het niet anders. En in Zegveld: ,,Het is handig dat we hier voor de hele gemeente één lijn in trekken. Dat schept duidelijkheid.’’

Reageren? Mail naar woerden@ad.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.