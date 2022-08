Zwemmers opgelet: blauwalg ontdekt in de Cattenbroekerplas in Woerden

Woerdense Vakantie­week treft maatrege­len vanwege hitte: ‘Het is serieus, dus wij zijn erop voorbereid’

Is er na twee jaar coronabeperkingen eindelijk weer een echte Woerdense Vakantieweek, wordt het boven de 30 graden. ,,Daar houden we rekening mee”, belooft woordvoerster Suzanne van den Eynden. ,,We zijn erop voorbereid met onder andere waterspelletjes. Zo maken we van de nood ook nog een deugd.”

11:00