Zwerfvuil opruimen in Woerden: zo doe je mee aan de landelijke opschoondag

Ook dit jaar steken Woerdenaren weer de handen uit de mouwen om zwerfafval te verzamelen. Zij zijn niet de enigen, want er zijn zo’n driehonderd opschoonacties door heel het land waar mensen de straat opgaan om schoon te maken.

Schoonmaakacties in Woerden

Zwerfafval opruimen kan je alleen doen, maar je kunt ook aansluiten bij een opruimgroep. In Woerden worden verschillende opruimacties georganiseerd.

Zo kun je bijvoorbeeld helpen met het schoonmaken van plekken in Harmelen en Zegveld en rondom de Cattenbroekerplas in Woerden.

Zelf een actie aanmaken

Beginnen jouw handen al te jeuken en heb jij zin om Woerden flink op te schonen? Dan kun je ook zelf een actie aanmaken. Dat kan via deze pagina . Daar vind je alle informatie, de gegevens die je moet invullen en hoe je daarna aan de slag kan. Pak je bezem maar vast uit de schuur!

