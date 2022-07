Zwerfvuil opruimen, steeds méér mensen pakken de knijper op: ‘Goed gedrag doet goed volgen’

column Daniëlle stoort zich aan hittepa­niek: ‘Gaan we elke keer land dichtgooi­en of passen we ons gewoon aan?’

Het land was in rep en roer. Het nationale hitteplan en code oranje werden weer eens uit de kast getrokken. Waarom? Het was wel twee hele dagen erg warm. Kom op, het is zomer en dan op sommige dagen heet. Dat is irritant, plakkerig en slecht voor mijn nachtrust. Maar waarom doen we nu ineens zo hysterisch over twee tropische dagen?

21 juli