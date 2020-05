2 miljoen euro korting op villa van Coolcat-oprichter Roland Kahn

Zo vind je de geschikte maairobot voor jouw gazon

7 mei In de tuin werken of vertoeven is voor veel mensen momenteel een grote hulp om zen te blijven. Als je een grote tuin hebt - of toch nog altijd niet veel tijd - kan een robotmaaier een handig hulpje zijn. Wij stellen vijf belangrijke punten op als je de aankoop van zo’n automatische grasmaaier overweegt.