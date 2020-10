995.000 euro voor een garage in Amsterdam? Voor dat geld koop je dit in Oost-Nederland

Een garagebox in de buurt van het Concertgebouw in Amsterdam is voor 995.000 euro te koop gezet. Een exorbitant bedrag, zeggen makelaars, maar ze sluiten toch niet uit dat iemand het er voor over heeft om z'n Ferrari veilig te stallen. Wat kun je in Oost-Nederland voor dit bedrag kopen?

Wie het genoemde bedrag op de plank heeft liggen, kan in Eefde bijvoorbeeld dit sjieke landhuis kopen, met nog eens drie hectare grond erbij. Huize 't Voorstenbosch, gelegen in de Stedendriehoek Deventer-Apeldoorn-Zutphen telt tien kamers en vanuit het huis wandel je zo je eigen bos in. Ruimte genoeg om wel een paar Ferrari's te stallen dus.

Lees ook De duurste garagebox ter wereld staat in Nederland

Volledig scherm Landhuis in Eefde © Funda

De garagebox in Amsterdam die te koop staat voor 995.000 euro maakt de tongen flink los. Als iemand de vraagprijs voor de garage overheeft, zou het wereldwijd de duurste stallingsplek voor een auto zijn. Het record is nu in handen van Hong Kong, waar een garage voor 870.000 euro van eigenaar verwisselde.

Pal naast het Kroondomein

Ook al bestaat de kans dat de aanbieder zo hoog inzet om daarmee de aandacht te vestigen op zijn koopwaar, toch werpt het meteen de vraag op wat je in ons deel van het land voor zo'n bedrag zou kunnen kopen. Nou, genoemde villa in Eefde misschien, of een soortgelijk landhuis in Uddel, ook nog eens pal naast het Kroondomein.

Volledig scherm Villa in Uddel © Funda

Liever een stulpje in de stad? In Zwolle staat vlakbij het centrum, op loopafstand van het station, deze monumentale stadsvilla te koop voor 975.000 euro. Een garage zit er niet bij, maar parkeren op eigen terrein kan dan weer wel.

Volledig scherm Stadsvilla in Zwolle. © Funda

Toch een garage bij huis? In Apeldoorn zit je er voor nog geen 900.000 euro warmpjes bij in deze witte villa, met vrijstaande dubbele garage.

Volledig scherm Villa in Apeldoorn © Funda

Mocht je de voorkeur geven aan een zwembad, dan betaal je in Wapenveld voor deze boerderij een bedrag van 875.000 euro, en dat is nog eens 120.000 euro minder dan de vraagprijs van de garagebox in Amsterdam.

Volledig scherm Boerderij in Wapenveld © Funda

En wie in dit deel van het land toch alleen maar op zoek is naar een garagebox, kan op allerlei plaatsen terecht voor een paar nulletjes minder dan in Amsterdam. In Deventer bijvoorbeeld is een keurige garagebox aan de Koningin Julianastraat te koop voor 17.500 euro. Een rekensommetje leert dat je er voor die 995.000 euro meer dan 50 van dit soort garages kunt kopen. Nu al die Ferrari's nog om erin te stallen...

Volledig scherm Garagebox in Deventer © Funda