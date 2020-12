Ad en Anne trokken twee woningen bij elkaar en maakten met staal een ruimtelijk geheel

FOTO'S Plafond komt omlaag, muren scheuren: Dennis is zwaar verkeer op slecht wegdek beu

4 december Plafondplaten die naar beneden komen, scheuren in muren, trillingen die tot in de achtertuin voelbaar zijn, Dennis Verhulst uit Putte heeft flink last van zwaar verkeer dat door het dorp dendert. Volgende week komt de wethouder kijken.