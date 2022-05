Ad en Monique hebben een huis met positieve voetafdruk: ‘Airco? Dat is vloeken in de kerk’

Edwin woont in een stalen hel: ‘Recht op uitzicht bestaat niet, maar ze verkopen er wel huizen mee’

Edwin de Visser vervloekt al jaren de stalen loods in zijn achtertuin. Toen hij het huis kocht, beloofde de folder ‘landelijk wonen in het groen’, dat was totdat het bestemmingsplan werd aangepast en er een metershoog gevaarte in zijn achtertuin werd gezet. ,,Dit ding heeft ons leven verwoest.”

11 mei