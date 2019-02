Addertje onder het gras bij spotgoedkoop appartement in hartje Amsterdam

Het Vastgoedjournaal spotte het huis op woningsite Funda . Veel mensen die op zoek zijn naar een appartement in Amsterdam, zullen al kwijlend op de link hebben gedrukt. Maar ze komen bedrogen uit, want er hoort nog een afkoopsom van de erfpacht bij van liefst 362.000 euro. Dan schiet de prijs ineens boven de 6 ton.

Erfpacht

De erfpachtregeling komt erop neer dat huizenbezitters eigenaar zijn van de stenen, maar niet van de grond onder de woning, die is van de gemeente. De gemeente Amsterdam ontvangt jaarlijks 180 miljoen euro aan erfpacht, becijferde Follow The Money . Toch hebben veel eigenaren de erfpacht allang afgekocht.

Over de bijdrage en andere belastingen die erfpachthuizenbezitters betalen, wordt gesteggeld in Amsterdam. De belastingrechter bepaalde onlangs dat de WOZ-waarde van deze huizen te hoog is ingeschat. Deze week werd bekend Amsterdam daarom eenmalig de WOZ van de betreffende huizen verlaagt met 2 procent .

Jaarlijks bedrag

Naast deze WOZ-waarde, waarmee de OZB-belasting wordt vastgesteld, speelt de zogenoemde canon een rol in Amsterdam. Dat is het bedrag dat een woningbezitter de gemeente Amsterdam jaarlijks betaalt voor de grond. Voor het betreffende appartement in de grachtengordel is het bedrag 8.652 euro per jaar. Als je daarvoor kiest, klopt het bedrag van 250.000 euro natuurlijk wel. Je bent dan alleen wel 721 euro per maand extra kwijt aan erfpacht.