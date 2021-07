‘Als een koophuis verschijnt, moet je binnen twee uur reageren anders ben je te laat’

In het makelaarskantoor van The Hague Real Estate Services aan de Koninginnegracht in Den Haag is iedereen druk bezig. Sommigen zijn aan het bellen, anderen in overleg. Eric Meijboom is als aankoop- en verkoopmakelaar hele dagen op pad. Hij heeft nauwelijks tijd voor een interview. De crisis op de woningmarkt, in combinatie met de coronacrisis, bezorgt makelaars veel extra werk. De dagen dat je op je gemak een woning kon verkopen of aankopen, lijken voorgoed voorbij. Er moet supersnel worden gehandeld. Want de vraag naar betaalbare huizen is groot en het aanbod historisch laag.