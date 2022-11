Altijd al in een seksclub willen wonen? In Den Haag kan het: ‘Hier werden vroeger stoute dingen gedaan’

Ruim 3000 reacties voor 100 huurhuizen: wie mag er wel in deze duurzame wijk wonen en wie niet?

Een overweldigend aantal aanmeldingen stroomde binnen. 3200 mensen willen wonen in nieuwbouwproject ‘Wonen in de Cocon’ in Rijswijk Buiten, alleen zijn er maar 100 huizen te vullen. Wie maakt de meeste kans en waarom?

20 november