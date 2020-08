Amsterdamse hotels springen in op woningnood: 799 euro voor hokje met bed

Nu Amsterdam minder buitenlandse toeristen ontvangt vanwege de coronacrisis, verhuren sommige hotels hun lege kamers voor langere tijd. Een kamer van zes vierkante meter in het CityHub hotel staat voor 799 euro per maand te huur.

,,Ik schrok ervan,” zegt Gert Jan Bakker van Stichting !Woon. Woensdagmiddag stuitte hij op Kamernet.nl op de kamers in het CityHub in de Bellamystraat (Oud-West). Voor een kamer van zes vierkante meter wordt 799 euro per maand gevraagd. Op Twitter wordt spottend gesproken van ‘luxe doodskisten’.

Bakker, die voor Stichting !Woon huurders in de particuliere sector ondersteunt, noemt de advertentie ‘vrij bizar’. ,,Deze cubicles voldoen niet aan de regels van woonruimten. Op Kamernet.nl staat dat het om zes vierkante meter gaat, maar het is minder. Op de foto’s kun je zien dat het bed veel ruimte in beslag neemt. Daar kun je niet staan en dat geldt volgens de regels voor woonruimten niet als oppervlakte. Effectief kom je uit op zo’n twee vierkante meter.”

Volgens de eigenaar van CityHub Sem Schuurkes gaat het eigenlijk gewoon om een langere hotelovernachting. ,,Dit is een nieuw concept genaamd ‘flexible living’. Dat betekent dat gasten langer bij ons kunnen verblijven, met een maximum van zes weken.” Schuurkes geeft aan dat de kamerverhuur niet bedoeld is voor de lange termijn. ,,Je kunt je niet inschrijven. We gaan mensen niet maandenlang in onze kamers laten verblijven.” Het concept is dus voornamelijk bedoeld als overbrugging, bijvoorbeeld voor expats die naar Amsterdam verhuizen en nog geen permanente woning hebben.



De ophef omtrent de huurprijs vindt Schuurkes niet terecht. ,,Er wordt schoongemaakt, je krijgt handdoeken en badproducten en kunt gebruik maken van de services van het hotel. Ook krijg je een cityhost toegekend die je wegwijs maakt in de stad.” Voor een nachtje in het hotel betalen gasten normaal gesproken rond de zestig euro.

In de Amsterdamse Huisverordening staan regels over het verhuren van woningen. ,,Hotels weten deze regels te omzeilen,” aldus Bakker. ,,Hun kamers zijn formeel geen woonruimte, maar hebben een horecabestemming.”

The Student Hotel bijvoorbeeld, met twee vestigingen in Amsterdam, maakt volgens Bakker handig gebruik van een maas in de wet. Studenten kunnen hier voor een langere periode een kamer huren. ,,Ze hoeven zich niet aan de regelgeving omtrent woonruimte te houden, omdat ze een hotel zijn. Huurders genieten bijvoorbeeld geen huurbescherming.” Ook The Student Hotel biedt, bij gebrek aan buitenlandse studenten, kamers aan via Kamernet.nl, vanaf 1078 euro per maand.

Erik Flentge, fractievoorzitter van de SP Amsterdam, kondigde woensdagavond op Twitter aan dat de SP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA raadsvragen gaan stellen over de kamerverhuur.

Het is niet de eerste keer dat Amsterdammers worden opgeschrikt door torenhoge huurprijzen. Eerder dit jaar werd in de Pijp een kamer van vier vierkante meter aangeboden voor achthonderd euro per maand.

