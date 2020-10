Anki en Casper maakten een functionele tuinhut: ‘Kinderen hebben wel om wifi gevraagd’

Niets is normaal aan het huis van Michiel en Loes in Soester­berg: er rijden zelfs tanks door de achtertuin

7:05 Scheve dakranden en gevels, hoogteverschillen en een bos als tuin. Niets is normaal aan het ‘huis met staart’ van Michiel Huls en Loes van der Vegt in Soesterberg. Misschien is het juist daarom wel genomineerd als Beste Gebouw van 2020.