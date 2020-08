Annica (19) moet huurhuis uit nadat beide ouders zijn overleden: ‘Het is erg dat dit zo moet gaan’

Een piepkleine kamer die 700 euro kost? Te huur in Utrecht en studenten staan ervoor in de rij

25 augustus Een kamer van 12 vierkante meter, voor 700 euro per maand en nog staan studenten ervoor in de rij. Torenhoge prijzen voor een studentenkamer in Utrecht zijn eerder regel dan uitzondering. Ondanks de coronatijd is de Utrechtse studentenkamer onverminderd populair. Eerstejaars zoeken massaal naar een plekje in de Domstad. En dat is niet makkelijk.