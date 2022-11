Anton spoelt z'n toiletten door met regenwater dat hij zelf opvangt: ‘Kom maar op met dat hondenweer!’

Deze wonder­plant zuigt als spons water op en voorkomt bodemda­ling: ‘Neemt meer CO2 op dan bos’

Bodemdaling van veenweide kan worden omgekeerd door het veen weer aan te laten groeien. Het Zuid-Hollands Landschap wil dat onder andere uitproberen met een hectare in de Berkenwoudse Driehoek. Maarten Breedveld van de natuurorganisatie laat in natuurgebied Veerstalblokboezem bij Gouda zien wat dat kan opleveren én dat het zo eenvoudig nog niet is.

