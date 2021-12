Architect dupeerde 150 mensen voor 1,5 miljoen euro: ‘Waar is dat geld gebleven?’

,,Je treft ons op een goed moment’’, zegt Nettie Mulders, als we haar bouwput aan de rand van Malden betreden. ,,Want eindelijk gebéúrt hier eens wat.’’ Om daar somber mompelend aan toe te voegen: ,,Maar het heeft maandenlang stilgelegen.’’



Het is het najaar van 2019 als Coen en Nettie Mulders, na vijftien jaar in Frankrijk gewoond en gewerkt te hebben, besluiten terug te keren naar Nederland. Ze willen graag in de buurt van Nijmegen wonen, dicht bij kinderen en kleinkinderen.



De twee verzamelen al een leven lang kunst. Hun grote wens is dan ook om ergens te kunnen wonen waar ze een kleinschalige galerie kunnen openen. Ze hebben hun oog laten vallen op het voormalige uitvaartcentrum in Malden, aan de Groesbeekseweg. De begraafplaats ligt er nog wel, maar het pand zelf wordt niet meer voor uitvaarten gebruikt. Dit is de plek. Hier moet het lukken. Al zal er, zo realiseren ze zich, wel stevig verbouwd moeten worden. En er moet een mooi ontwerp gemaakt worden.