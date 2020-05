Architect ontwerpt huizen die één zijn met de omgeving, maar ook een gezonde werking hebben

De scepsis over de ‘gezonde’ woningen die worden afgebeeld op de website Van Laarhovencombinatie Architecten verdwijnt snel in een gesprek met architect Huub van Laarhoven (68). Zijn ontwerpen met natuurlijke, duurzame materialen hebben een eigen gezicht en verwonderen. Natuur is de inspiratiebron, zoals bij de zes slakkenhuiswoningen en de acht kristalwoningen in het Brabantse Rijen. En dat slaat aan. Van Rijen tot Aerdenhout en van Teteringen tot Nijmegen.