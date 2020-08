Augustus is een goede maand om de kamerplanten buiten te zetten

video Deze slapers verkassen naar buiten: ‘Op mijn slaapkamer overlijd je’

11 augustus Waar slapen we nu? Toch zeker niet tussen de klamme lappen op zolder? Nee, dan liever het matras naar de tuin zeulen. Met deze hitte is slapen in de buitenlucht ideaal. ,,Soms zeggen mensen: ‘Klam, hè?’ Wij pakken er weleens een dekentje bij.”