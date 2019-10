Bank moet risico op waardedaling koopwoning beter afdekken: effect op hypotheekrente klein

Binnenkijken ‘De eenvoud van een tiny house is mooi. We gaan terug naar de basis’

11 oktober In de rubriek Binnenkijken nemen we een kijkje in de woning van bewoners in de regio. Zij vertellen over hun droomhuis, hun favoriete plekken of over details in hun woning. Vandaag: Corné (34) en Mirjam (31) Looij. Zij wonen in een tiny house in Ouddorp van 3 bij 11 vierkante meter. In de traptreden naar de slaaploft zijn lades gemaakt voor handdoeken en stekkers, het logeerbed doet ook dienst als bureau.